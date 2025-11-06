النائبة ماجدة الورغي: "الدولة تغلق أبوابها في وجه نواب الشعب... والفساد يُكافأ بدل محاسبته"

وجّهت النائبة ماجدة الورغي خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، انتقادات لاذعة إلى الحكومة ورئيستها، معتبرة أنّ غياب رئيسة الحكومة عن الجلسة دليل على عجزها عن المواجهة وضعفها في إدارة الحوار مع ممثلي الشعب.



وقالت الورغي في مستهل كلمتها:



"رئيسة الحكومة رفضت لقاءنا في جلستين سابقتين، وها هي اليوم تغيب مجدداً عن مناقشة أهم مشروع مالي في البلاد. هذا الغياب ليس مجرد صدفة، بل تأكيد على عجزها عن الإجابة وعلى فقدانها القدرة على التفاعل مع النواب حول مشاغل المواطنين".

"الخطاب الذي ألقته أمس كان غامضاً وغير مفهوم للتونسيين. كانت تقرأ نصاً لا تدرك تفاصيله، ولو طُلب منها التفاعل المباشر مع النواب لما استطاعت الإجابة على أسئلتهم الواقعية".

"اليوم لا نجد أي نشاط حكومي واضح في وسائل الإعلام. لا نعرف ما الذي يحدث في الوزارات، ولا ما هي الخطط أو الإنجازات. حتى الإعلام العمومي الذي تُرصد له ميزانية ضخمة فقد دوره، وأصبح يقدم برامج سطحية لا تهم المواطن الذي يمول هذا المرفق العمومي من جيبه".

"رئاسة الجمهورية تتحدث يومياً عن الفساد، لكن من يبلغ عن الفساد اليوم يتعرض للتنكيل. الفاسد يترقى، والمبلّغ يُحاصر في رزقه وكرامته. مواطنة اتصلت بي تبكي لأنها ندمت على تبليغها عن الفساد بعد أن جُوّعت وحُرمت من حقها في العمل".

"أكبر ملف فساد اليوم موجود في وزارة الصناعة، وهناك من يسعى للتغطية عليه. الفاسدون يتحركون، والشرفاء يُقصون. ومع احترامي للوزيرة، فإن ضحكتها لا تمحو الألم الذي يعيشه الناس في الشارع".

"أنا لا أخاف المواجهة، وأضع نفسي على ذمة القضاء. من يملك ملفاً ضدي فليقدّمه. ماجدة الورغي لا تساوم على صوت المواطن، ولن تسكت على الظلم. صوتي سيبقى للشعب لا للقصور".

"أنتم من سيتحمّل مسؤولية الفشل إن استمر هذا الصمت. هناك من يجوع اليوم، من يلتقط طعامه من القمامة، من ينهار تحت ثقل المعيشة. هذه هي الحقيقة التي لا تكتبها التقارير ولا تُعرض في نشرات الأخبار. نحن لا نطلب المعجزات، بل نطلب فقط أن تفتح الدولة أبوابها لشعبها وأن تحاسب الفاسدين بدل مكافأتهم".

"دخلت البرلمان ورأسي مرفوع، وسأغادره ورأسي مرفوع. لن أسكت، لأنّ الصمت خيانة، ولأنّ التاريخ سيسجل من تكلم ومن تواطأ بالصمت".

