وزارة العدل تنتدب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c373ed19c54.84342953_piemfokqnjghl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 07:09
      
أعلنت بوزارة العدل أن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح " تفتح مناظرة خارجية بالإختبارات للدخول لمرحلة تكوين عرفاء سجون وإصلاح بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح لسنة 2025. وسيكون تاريخ غلق المناظرة يوم 21 نوفمبر 2025.


