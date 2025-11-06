أشرف حكيمي يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب التواء حاد في الكاحل (باريس سان جيرمان)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c4e48c16b79.80257625_igqlmpnhjkefo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تقرير طبي، أن الدولي المغربي وظهير الفريق أشرف حكيمي سيغيب عن الملاعب "لعدة أسابيع" بسبب التواء حاد في الكاحل تعرض له مساء الثلاثاء خلال المباراة أمام بايرن ميونيخ الالماني.

وكان حكيمي قد تعرض لتدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز خلال هذه المواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال أوروبا وانتهت لفائدة الفريق البافاري 1-2.

ويعد الظهير الأيمن المغربي من بين المرشحين الأوفر حظا لجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2025، وفقا لقائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف 2025)، التي تكافئ أفضل اللاعبين والمدربين والأندية والمنتخبات الوطنية في القارة.





وقدم حكيمي، الذي تلقى تكوينه داخل نادي ريال مدريد، موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان تُوّج خلاله بلقب البطولة الفرنسية وبلقب رابطة أبطال أوروبا.



