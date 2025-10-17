العثور على شاب مشنوق في إحدى واحات قبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652a5141750486.77610838_gqlijomenpkfh.jpg width=100 align=left border=0>

عُثر، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على جثة شاب مشنوقًا داخل واحة بولاية قبلي، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة الديوان أف أم بالجهة.



وقد تحوّل ممثل النيابة العمومية على عين المكان لمعاينة الجثة، قبل أن يتم رفعها ونقلها إلى قسم الطب الشرعي بقابس، قصد تحديد أسباب وملابسات الوفاة.





