رياض دغفوس: تسجيل حالات كوفيد-19 محدودة ولا تهدد النظام الصحي

أكد رياض دغفوس، المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تسجيل بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، مشيرًا إلى أن الوباء لم يتوقف تمامًا عن الانتشار رغم محدودية الإصابات، مع استمرار ظهور الفيروسات الموسمية المعتادة.



وأوضح دغفوس، في تصريح لبرنامج الشارع التونسي على اذاعة أكسبريس، أن بعض حالات كوفيد-19 تُرصد من حين لآخر، لكنها تبقى قليلة ولا تشكّل خطرًا على النظام الصحي، مضيفًا أن الفيروس يتسبب عادة في أعراض مشابهة للزكام والأنفلونزا مثل الحمى والسعال والقشعريرة والتهاب الحلق، مع إمكانية فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الحالات.









وفيما يتعلق بالنزلة الموسمية، أعلن دغفوس أن حملة التلقيح ضد الإنفلونزا تنطلق رسميًا بداية من اليوم، مؤكّدًا أن اللقاح متوفّر في الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية في مختلف ولايات الجمهورية.



