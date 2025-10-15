Babnet   Latest update 12:46 Tunis

رياض دغفوس: تسجيل حالات كوفيد-19 محدودة ولا تهدد النظام الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef78d1553657.25568987_joimfqgkenhlp.jpg width=100 align=left border=0>
Credits Express FM
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025
      
أكد رياض دغفوس، المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تسجيل بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، مشيرًا إلى أن الوباء لم يتوقف تمامًا عن الانتشار رغم محدودية الإصابات، مع استمرار ظهور الفيروسات الموسمية المعتادة.

وأوضح دغفوس، في تصريح لبرنامج الشارع التونسي على اذاعة أكسبريس، أن بعض حالات كوفيد-19 تُرصد من حين لآخر، لكنها تبقى قليلة ولا تشكّل خطرًا على النظام الصحي، مضيفًا أن الفيروس يتسبب عادة في أعراض مشابهة للزكام والأنفلونزا مثل الحمى والسعال والقشعريرة والتهاب الحلق، مع إمكانية فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الحالات.



وفيما يتعلق بالنزلة الموسمية، أعلن دغفوس أن حملة التلقيح ضد الإنفلونزا تنطلق رسميًا بداية من اليوم، مؤكّدًا أن اللقاح متوفّر في الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية في مختلف ولايات الجمهورية.

ودعا مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، إلى المبادرة بالتلقيح حمايةً لأنفسهم وللحدّ من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.


