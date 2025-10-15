في ذكرى عيد الجلاء: قراءة تاريخية مع د عبد الواحد المكني - "معركة بنزرت بين الدم والدبلوماسية"

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، الأستاذ الجامعي والمؤرخ الدكتور عبد الواحد المكني، أستاذ التاريخ المعاصر والأنثروبولوجيا التاريخية، للحديث عن الذكرى 62 لعيد الجلاء الموافق لـليوم 15 أكتوبر 2025، التي تخلّد جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من مدينة بنزرت سنة 1963، بعد واحدة من أشرس المعارك في مسيرة التحرّر الوطني.



معركة الجلاء... من المقاومة إلى الانتصار الدبلوماسي



خسائر بشرية فادحة ومعركة غير متكافئة



بورقيبة وعبد الناصر: زعامتان متناقضتان في الرؤية



من معركة بنزرت إلى خطاب أريحا



وثائق نادرة وشهادات بصرية من قلب المعركة



في بداية الحوار، ذكّر الدكتور عبد الواحد المكني بأنّ، بعد استقلال البلاد على مراحل، بدأت بالاستقلال الداخلي ثم السياسي سنة 1956، وصولاً إلى استكمال السيادة الوطنية بخروج القوات الفرنسية من قاعدة بنزرت البحرية والجوية والبرية.وأوضح أنلم تدم أكثر من أربعة أيام (من 19 إلى 22 جويلية 1961)، لكنها كانت. وبيّن أن شرارتها اندلعت بعد، وهو ما اعتبره الرئيس الحبيب بورقيبة آنذاكوأضاف المكني أنشملت الجيش والحرس الوطني والمتطوعين المدنيين، وخاصة القادمين من، مؤكداً أنّ القتال دار في ظروف غير متكافئة، إذ كانت فرنسا تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة من الأسلحة التقليدية والنووية، فيما كانبعد مشاركته سنة 1960 في بعثة حفظ السلام بالكونغو.قدّر الدكتور المكني عدد الشهداء التونسيين رسميًا بنحو، بينمانتيجة دفن العديد من الضحايا في مقابر جماعية. وأشار إلى أنّ المدينة شهدتالذين وجدوا أنفسهم وسط النيران، لافتًا إلى أنّ المعركة لم تكن مواجهة عسكرية فحسب بلوأكد أنّ، إذ نجحت فيواستصدار، ما مهّد لخروج آخر جندي فرنسي من بنزرت فيوفي جانب من الحوار، تناول الدكتور المكني العلاقة، قائلاً إنّ الخلاف بين الزعيمينفبينما كان عبد الناصر يؤمن بالوحدة العربية والمواجهة العسكرية ضد إسرائيل، كان بورقيبة، ويرى أنّ "الحرب لا تُخاض دون تكافؤ في القوة".وأضاف أنورفض تبعية تونس لأي محور عربي أو غربي، مشيرًا إلى أن تلك القناعة جعلتهرغم تقدير الغرب له.وأشار المكني إلى أنّ، التي توّجها لاحقًا بخطاب أريحا سنة 1965، حين دعا إلى "الاعتراف الواقعي بإسرائيل مقابل قيام دولة فلسطينية"، وهو ما اعتُبر حينها خروجًا عن الإجماع العربي، لكنهبعد توقيع اتفاقات السلام العربية اللاحقة.وخلال الفقرة، عُرض مقطع فيديو نادر من تصوير المخرج التونسييوثّق مشاهد حيّة منضد المدنيين، إضافة إلى لقطات أرشيفية صُوّرت من طرف مصورين أجانب استُعملت لاحقًا كأدلة في الأمم المتحدة.وعدّ المكني هذه الصور، مؤكّدًا ضرورة ترميمها وحفظها ضمن الأرشيف الوطني لأنها تمثلاختتم الدكتور عبد الواحد المكني مداخلته بالتأكيد على أنّ، مضيفًا أن معركة بنزرت جسّدت، وأنّ "الدم التونسي الذي سال في جويلية 1961 هو الذي كتب فجر الحرية في 15 أكتوبر 1963".