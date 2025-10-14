Babnet   Latest update 18:06 Tunis

تفكيك مركزي تدليك لتعاطي الدعارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61d032396fcc83.10560898_hpmqnefkgloij.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 16:50
      
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، أمس، من إلقاء القبض على امرأتين تعمدتا إعداد مركزي تدليك لتعاطي البغاء السري واستدراج الزبائن عبر شبكات التواصل الاجتماعي بجهة خزامة سوسة.

وقد تمت مداهمة المحلين المذكورين، حيث تم ضبط ثلاث فتيات ورجلين في أوضاع مخلّة بالآداب، إلى جانب حجز مبالغ مالية متفاوتة متأتية من أنشطة البغاء.



كما تم العثور في هواتف الفتيات على مقاطع فيديو تتضمن صورًا مخلّة بالآداب لهن، وأفدن أثناء استنطاقهن بأنهن قمن بإعداد تلك المقاطع لاستدراج وإغراء الحرفاء بمقابل مادي.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة فيه.


