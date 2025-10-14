Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 : une édition record qui hisse la Tunisie au sommet du padel
Communiqué de Presse - La deuxième édition de l’Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 s’est clôturée en apothéose le 12 octobre à Padel Connection, confirmant le succès fulgurant de cet événement devenu le plus grand tournoi de padel en Tunisie.
Organisé du 4 au 12 octobre, le tournoi a réuni près de 1 000 participants, dont plusieurs joueurs internationaux, et a établi de nouvelles références en matière de participation, de dotation et d’impact social.
Placée sous l’égide de la Fédération Tunisienne de Tennis, cette édition — marquant la 25ᵉ étape du circuit fédéral national de padel — a proposé plusieurs catégories allant de P50 à P2000, ainsi que des compétitions U14 et U16 destinées à encourager la relève sportive. Avec une dotation record de 35 000 dinars tunisiens, l’événement a attiré les meilleurs athlètes du pays, contribuant à la professionnalisation d’un sport en pleine expansion.
Mais l’Ooredoo Padel Cup ne s’est pas limitée à la performance sportive : elle s’est aussi distinguée par son engagement social et solidaire. Grâce au programme « Tounes T3ich », près de 28 000 dinars issus des frais d’inscription ont été reversés à l’association ATAMCS, œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la cohésion sociale.
Cette édition s’est également tenue durant Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, une cause chère à Ooredoo qui réaffirme ainsi son engagement envers la santé des femmes.
Le CEO de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater, a déclaré à cette occasion :
« L’Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 représente bien plus qu’une compétition. C’est un symbole d’unité, d’espoir et de progrès. Nous sommes fiers d’avoir pu réunir les Tunisiens autour des valeurs du sport et de la solidarité, tout en soutenant concrètement les plus vulnérables à travers notre programme Tounes T3ich. »
Grâce à son « Prize Money » record, sa forte couverture médiatique et la qualité de son organisation, cette édition a contribué à renforcer la place de la Tunisie sur la scène sportive régionale et internationale.
Les grands vainqueurs de cette édition sont :
🏆 Catégorie P2000 Hommes : Mehdi Elloumi et Janvier Redondo*
🏆 Catégorie P2000 Femmes : Dorra Chemli et Arianda Canellas*
Alors que la pratique du padel connaît un essor spectaculaire en Tunisie, Ooredoo confirme son rôle de pionnier dans la promotion du sport, le développement des talents locaux et la diffusion d’un mode de vie sain et actif.
Cette deuxième édition réussie illustre une fois de plus l’engagement durable de l’entreprise pour le sport, la jeunesse et le progrès social en Tunisie.
