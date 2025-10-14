Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 : une édition record qui hisse la Tunisie au sommet du padel

Communiqué de Presse - La deuxième édition de l’Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 s’est clôturée en apothéose le 12 octobre à Padel Connection, confirmant le succès fulgurant de cet événement devenu le plus grand tournoi de padel en Tunisie.



Organisé du 4 au 12 octobre, le tournoi a réuni près de 1 000 participants, dont plusieurs joueurs internationaux, et a établi de nouvelles références en matière de participation, de dotation et d’impact social.



« L’Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 représente bien plus qu’une compétition. C’est un symbole d’unité, d’espoir et de progrès. Nous sommes fiers d’avoir pu réunir les Tunisiens autour des valeurs du sport et de la solidarité, tout en soutenant concrètement les plus vulnérables à travers notre programme Tounes T3ich. »

Placée sous l’égide de la, cette édition — marquant la— a proposé plusieurs catégories allant de P50 à P2000, ainsi que des compétitions U14 et U16 destinées à encourager la relève sportive. Avec une, l’événement a attiré les meilleurs athlètes du pays, contribuant à la professionnalisation d’un sport en pleine expansion.Mais l’Ooredoo Padel Cup ne s’est pas limitée à la performance sportive : elle s’est aussi distinguée par son. Grâce au programme, près deissus des frais d’inscription ont été reversés à l’association, œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la cohésion sociale.Cette édition s’est également tenue durant, mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, une cause chère à Ooredoo qui réaffirme ainsi son engagement envers la santé des femmes.Le, a déclaré à cette occasion :Grâce à son, sa forte couverture médiatique et la qualité de son organisation, cette édition a contribué à renforcer la place de la Tunisie sur la scène sportive régionale et internationale.Les grands vainqueurs de cette édition sont :Mehdi ElloumiJanvier Redondo*Dorra ChemliArianda Canellas*Alors que la pratique duconnaît un essor spectaculaire en Tunisie,confirme son rôle de pionnier dans la promotion du sport, le développement des talents locaux et la diffusion d’un mode de vie sain et actif.Cette deuxième édition réussie illustre une fois de plus l’engagement durable de l’entreprise pour