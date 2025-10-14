Babnet   Latest update 15:02 Tunis

غيابات عديدة في صفوف الترجي قبل مواجهة رحيمو البوركيني في رابطة ابطال افريقيا

Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 14:18
      
ستشهد تشكيلة الترجي الرياضي بمناسبة لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام نادي رحيمو البوركيني يوم السبت القادم في واغادوغو غياب كل من المهاجم الجزائري يوسف البلايلي ومواطنه المدافع محمد امين توغاي والظهير الايمن محمد بن علي ولاعب الوسط البرازيلي يان ساس بسبب الاصابات.

ومن جهة اخرى، افاد مصدر مسؤول صلب الترجي الرياضي "وات" ان الاصابة التي تعرض لها يان ساس كانت خلال الحصة التدريبية ليوم امس مشيرا الى ان اللاعب سيخضع الى كشوفات طبية من اجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مشاركته في رحلة الفريق الى بوركينا فاسو من عدمها.

وتابع ذات المصدر ان مشاركة الظهير الايسر محمد امين بن حميدة والمدافع ياسين مرياح في مباراة رحيمو البوركيني لاتزال بدورها بين الشك واليقين ورهينة تطور حالتهما الصحية.

يذكر ان الترجي الرياضي يواجه يوم السبت القادم رحيمو البوركيني انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب 4 اوت بالعاصمة واغادوغو.


الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
