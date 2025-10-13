Samsung Tunisie allie sport et innovation à la 17e Coupe de l’Ambassadeur et à la 1ere Coupe de Kukkiwon
Communiqué de Presse - Le Palais des Sports d’El Menzah a vibré ce week-end sous le double signe de la discipline sportive et de l’innovation technologique.
À l’occasion de la 17ᵉ Coupe de l’Ambassadeur et de la 1ʳᵉ Coupe de Kukkiwon, organisées sous l’égide de l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, Samsung Electronics Tunisie a une nouvelle fois confirmé son rôle de partenaire engagé, en transformant l’événement en une expérience à la fois athlétique, immersive et connectée.
À l’occasion de la 17ᵉ Coupe de l’Ambassadeur et de la 1ʳᵉ Coupe de Kukkiwon, organisées sous l’égide de l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, Samsung Electronics Tunisie a une nouvelle fois confirmé son rôle de partenaire engagé, en transformant l’événement en une expérience à la fois athlétique, immersive et connectée.
Quand la rigueur du taekwondo rencontre la précision technologiqueDurant deux jours, les spectateurs ont assisté à des démonstrations spectaculaires de l’équipe Kukkiwon, institution mondiale du taekwondo, offrant un show de 80 minutes où synchronisation, maîtrise technique et tradition coréenne se sont mêlées dans une parfaite harmonie.
Accessible dès l’âge de 5 ans, le taekwondo rassemble aujourd’hui plus de 40 millions de pratiquants à travers le monde, et son intégration au programme olympique depuis Sydney 2000 n’a cessé de renforcer sa dimension universelle.
Le Smart Home Samsung : la maison du futur au cœur du Palais des SportsAu centre de l’événement, le stand Smart Home Samsung a attiré les curieux comme un véritable laboratoire de l’innovation domestique.
Sur un espace de 30 m², les visiteurs ont découvert l’univers SmartThings, autour du concept « Home for Every You », où chaque détail traduit une technologie au service du quotidien.
La signalétique « AI Home With SmartThings » accueillait le public dans un décor chaleureux, tandis que tablettes et scénarios interactifs démontraient les capacités du système :
* Sécurité intelligente via Samsung Knox,
* Économies d’énergie automatisées,
* Adaptation des appareils aux besoins de chaque membre de la famille, y compris les animaux domestiques.
La zone d’engagement permettait au public d’expérimenter directement les produits et de prolonger la découverte grâce à des QR codes interactifs. Téléviseurs, réfrigérateurs, lave-linge et smartphones y dialoguaient en parfaite synchronie, donnant vie à la promesse d’un habitat intelligent et harmonieux.
Innovation, passion et récompensesPour rendre l’expérience encore plus vivante, Samsung Tunisie a organisé une tombola gratuite, transformant les produits phares de la marque en véritables trophées :
Galaxy S25 FE, A36, A26, Galaxy Fit 3 et Buds FE ont récompensé les visiteurs chanceux, tandis que les champions de la compétition sont repartis avec des téléviseurs Crystal UHD 50", des réfrigérateurs SpaceMax™, des machines à laver et des smartphones Galaxy A17 et A07 – des distinctions à l’image de leur talent et de leur engagement.
Le sport et la technologie, une même grammaire du dépassement« Le sport et la technologie partagent la même grammaire : celle du dépassement », a déclaré Rabie Ben Mansour, Corporate Marketing Manager chez Samsung Electronics Tunisie.
« Le taekwondo est un art de rigueur et d’équilibre, exactement comme notre démarche d’innovation. Soutenir cette compétition, c’est rappeler que le progrès naît toujours d’un effort collectif. »
Une alliance durable entre performance et innovationDéjà partenaire de l’équipe coréenne S-1 et d’événements sportifs majeurs en Tunisie, Samsung réaffirme son soutien au sport, à la jeunesse et à l’excellence.
Le week-end d’El Menzah aura symbolisé ce dialogue réussi entre tradition martiale et futur connecté, offrant au public une expérience complète et inspirante, où performance et technologie se rejoignent pour façonner l’expérience de demain.
À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.
La société redéfinit les univers des téléviseurs, smartphones, appareils portables, électroménagers, systèmes réseau, mémoires et solutions LED, plaçant l’innovation au service de la vie quotidienne.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316589