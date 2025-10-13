وزارتا الصحة والتعليم العالي تضعان خطا أخضر مجاني على ذمة الطلبة للإعلام والتوجيه حول الخدمات الصحية والنفسية
وضعت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، على ذمة الطلبة، خطا أخضر مجاني للإعلام والتوجيه حول الخدمات الصحية والنفسية الموجهة لهم، وذلك في إطار المرافقة والإحاطة بهم، وفق ما جاء في بلاغ مشترك صادر عن الوزارتين، اليوم الاثنين.
ويتوفر الخط الأخضر 80101919، على كامل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 31 أكتوبر لسنة 2025 باستثناء يوم الأحد كمرحلة تجريبية.
