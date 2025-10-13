Babnet   Latest update 15:33 Tunis

عدم سماع الدعوى في قضية الفساد المالي ضد وزير البيئة السابق رياض المؤخر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67498b7de1f127.20447690_plgfqoejhmkin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 15:30
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بـ عدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة السابق رياض المؤخر وإطار بالحماية المدنية، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت إحدى الصفقات التي أبرمتها وزارة البيئة مع شركة مختصّة في بيع السيارات.

ويُذكر أن رياض المؤخر كان قد صدر في شأنه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم استئناف الحكم لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بعدم سماع الدعوى.



