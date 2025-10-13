عدم سماع الدعوى في قضية الفساد المالي ضد وزير البيئة السابق رياض المؤخر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67498b7de1f127.20447690_plgfqoejhmkin.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بـ عدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة السابق رياض المؤخر وإطار بالحماية المدنية، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت إحدى الصفقات التي أبرمتها وزارة البيئة مع شركة مختصّة في بيع السيارات.



ويُذكر أن رياض المؤخر كان قد صدر في شأنه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم استئناف الحكم لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بعدم سماع الدعوى.





