Leoni Tunisie s’engage dans la transition énergétique et réduit sa facture d’électricité de 40 % grâce au photovoltaïque

Communiqué de Presse - Leoni Tunisie, acteur majeur du câblage automobile, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de durabilité en lançant la production de sa propre énergie solaire. Grâce à un ambitieux projet photovoltaïque, l’entreprise prévoit de réduire sa facture d’électricité annuelle d’environ 9,1 millions de dollars, soit une baisse estimée à 40 %.



La signature officielle du partenariat entre Leoni Tunisie et Empower New Energy, société norvégienne spécialisée dans le financement et le développement de projets solaires en Afrique, s’est tenue le vendredi 10 octobre 2025 à Tunis, en présence de Son Excellence l’Ambassadrice de Norvège et de représentants de l’Ambassade de Chine.









En vertu de cet accord, Empower New Energy, en collaboration avec AR Solaire, entreprise experte en conception, installation et maintenance de systèmes photovoltaïques, accompagnera Leoni Tunisie dans la mise en œuvre d’un programme couvrant dix sites stratégiques à travers le pays :



* un site à Menzel Hayet,

* un à Kalâa Kebira,

* trois à Mateur,

* et cinq à Messaâdine.



Le coût global du projet s’élève à 9,16 millions de dollars, et comprend l’installation, la maintenance et l’exploitation des équipements sur une période de dix ans.



Cette initiative s’inscrit dans la politique de transition énergétique durable de Leoni Tunisie, qui vise à réduire son empreinte carbone, à améliorer son efficacité énergétique et à décarboner ses activités industrielles. Le projet, d’une puissance installée de 7,5 MWp et d’une capacité de production annuelle estimée à 12,4 GWh, équivaut à la plantation d’une forêt de près de 400 000 arbres sur 25 ans.



À cette occasion, Mohamed Larbi Rouis, directeur général de Leoni Tunisie, a déclaré :

« Nous sommes très fiers d’être les premiers en Tunisie à signer un accord de cette envergure. Ce partenariat traduit notre engagement pour l’environnement et notre volonté de réduire la taxe carbone tout en allégeant notre facture énergétique. »

Il a précisé que la concrétisation de ce projet a nécessité plus de 18 mois de préparation, incluant des études techniques approfondies et l’évaluation des meilleures solutions pour garantir performance, innovation et fiabilité.



