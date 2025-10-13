نتنياهو يعتذر عن المشاركة في قمة شرم الشيخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ecd3f28e6c99.42211244_jqkgfplmohein.jpg width=100 align=left border=0>

متابعة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتذار عن المشاركة في قمة شرم الشيخ بسبب الأعياد.



يذكر أنه أعلنت الرئاسة المصرية، في وقت سابق الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه من المرجح سفر نتنياهو إلى شرم الشيخ على متن طائرة ترامب وعودته بطائرة إسرائيلية.









وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أوضح أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء وجوده في إسرائيل برفقة نتنياهو، الذي تحدث بدوره مع الرئيس المصري، وتم الاتفاق على مشاركته في قمة السلام التي سيحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

