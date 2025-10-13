Babnet   Latest update 08:46 Tunis

مكتب إعلام الأسرى ينشر القوائم الرسمية للمفرج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ec9dc10f0e64.34367182_qmoipeghnjklf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 07:15
      
نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، صباح اليوم قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار تنفيذ صفقة "طوفان الأحرار" لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونشر المكتب قائمتين الأولى تشمل 1718 أسيرا من قطاع غزة ممن سجنوا بعد 7 أكتوبر، بينما تضم القائمة الثانية 250 أسيرا من الضفة الغربية وقطاع غزة من أصحاب الأحكام المؤبدة بعضهم سيتم إبعاده خارج الأراضي الفلسطينية.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد بأن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباحا يوم الاثنين.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين تضم 195 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد، وأضاف أن جهاز الشاباك فرض فيتو على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة.

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية الجمعة أسماء الأسرى ذوي الأحكام المؤبدة المقرر الإفراج عنهم، فيما لم يصدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية أية قائمة بأسماء الأسرى حتى كتابة هذه السطور.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023.


الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
