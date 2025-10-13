Babnet   Latest update 10:40 Tunis

رفض الإفراج عن نجل رجل الأعمال يوسف الميموني

Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 09:12
      
رفضت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الإفراج عن نجل رجل الأعمال يوسف الميموني، في إطار قضية تتعلق بملف فساد مالي وإداري.

ويُذكر أن القضية نفسها موقوف على ذمتها أيضًا والد المتهم ووالدته ومحامٍ، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.



