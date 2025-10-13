رفض الإفراج عن نجل رجل الأعمال يوسف الميموني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الإفراج عن نجل رجل الأعمال يوسف الميموني، في إطار قضية تتعلق بملف فساد مالي وإداري.



ويُذكر أن القضية نفسها موقوف على ذمتها أيضًا والد المتهم ووالدته ومحامٍ، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.





