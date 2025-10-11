محكمة الاستئناف بتونس تخفّض عقوبة رجل الأعمال الحبيب حوّاص إلى سنتين سجنًا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، حكمها في قضية رجل الأعمال الحبيب حوّاص، الناشط في مجال تصدير المعادن إلى الخارج.



وقضت المحكمة بـ إقرار إدانته مع التخفيض في العقوبة السجنية من عامين وشهر واحد إلى عامين اثنين.









وتتعلق القضية باتهامات موجهة إلى حوّاص بـ عدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج وارتكاب جرائم مالية مرتبطة بنشاطه التجاري.



وكانت السلطات قد أوقفت رجل الأعمال المذكور على خلفية ملفات فساد مالي وإداري تم الكشف عنها في إطار تتبع عدد من رجال الأعمال المتورطين في شبهات مماثلة.

