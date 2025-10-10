Babnet   Latest update 15:12 Tunis

Ooredoo Tunisie, premier opérateur certifié ISO 22301:2019 en continuité d’activité

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e90075804dd3.83216039_knqmoeflgjhip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 13:47 Lecture 1 min, 24 sec
      
Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a annoncé avoir obtenu la certification internationale ISO 22301:2019, norme de référence mondiale en matière de système de management de la continuité d’activité (SMCA).

Avec cette distinction, Ooredoo devient le premier opérateur télécom en Tunisie à recevoir cette reconnaissance, confirmant ainsi son engagement en faveur de la résilience opérationnelle, de la gestion proactive des risques et de la fourniture d’un service ininterrompu à ses clients.



La norme ISO 22301:2019 définit les exigences permettant aux entreprises de planifier, mettre en œuvre, surveiller et améliorer leur système de continuité d’activité, en anticipant et gérant efficacement les perturbations majeures pour assurer la poursuite des activités critiques.

Une étape majeure vers l’excellence opérationnelle

Dans une déclaration à cette occasion, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a souligné :
« L’obtention de la certification ISO 22301:2019 est une étape majeure qui reflète notre détermination à rester à la pointe de l’excellence opérationnelle et de la gestion des risques. Elle confirme notre rôle de leader technologique et réaffirme notre responsabilité envers nos clients, nos partenaires et l’ensemble de l’écosystème numérique tunisien. Chez Ooredoo, nous nous engageons à garantir une connectivité fiable et sécurisée, quelles que soient les circonstances. »


Une reconnaissance internationale pour la résilience et la sécurité

Cette certification vient consolider la stratégie d’amélioration continue de l’opérateur et témoigne de sa capacité à protéger ses infrastructures critiques, tout en maintenant la disponibilité de ses services même en période de crise.

Elle s’ajoute à un ensemble d’initiatives stratégiques visant à renforcer la gouvernance, la sécurité et la qualité des services de l’entreprise, et à confirmer sa position de leader sur le marché tunisien et régional.


