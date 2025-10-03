الديوانة تحبط محاولة تهريب أكثر من ألف علبة دواء عبر معبر الذهيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e0255337cbd7.85148002_lofmghikpjeqn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة العامة للديوانة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن مصالحها بالمعبر الحدودي بالذهيبة تمكنت من إحباط محاولة تهريب 1224 علبة دواء كانت مخفية على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي أثناء استكمال إجراءات مغادرتها التراب الوطني.



وأوضحت الديوانة أن الكمية المحجوزة تضم أدوية خاصة بـ أمراض القلب وضغط الدم وفقر الدم إضافة إلى مسكنات مختلفة.

