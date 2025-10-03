Babnet   Latest update 21:38 Tunis

الديوانة تحبط محاولة تهريب أكثر من ألف علبة دواء عبر معبر الذهيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e0255337cbd7.85148002_lofmghikpjeqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 20:34 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن مصالحها بالمعبر الحدودي بالذهيبة تمكنت من إحباط محاولة تهريب 1224 علبة دواء كانت مخفية على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي أثناء استكمال إجراءات مغادرتها التراب الوطني.

وأوضحت الديوانة أن الكمية المحجوزة تضم أدوية خاصة بـ أمراض القلب وضغط الدم وفقر الدم إضافة إلى مسكنات مختلفة.



وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض، فيما أذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث والتحريات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315973


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
25°-18
30°-19
25°-20
25°-18
  • Avoirs en devises
    24221,0

  • (03/10)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42016 DT        1$ =2,91120 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/10)   1061,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    