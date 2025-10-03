Babnet   Latest update 13:21 Tunis

تأجيل محاكمة توفيق المكشر وإطار بنكي في قضية قروض دون ضمانات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 12:31
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر وإطار بنكي إلى أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وتتعلق القضية بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات قانونية، ما أثار شبهات استغلال نفوذ وإخلال بالإجراءات البنكية المعمول بها.



وقد شملت الأبحاث رجل الأعمال توفيق المكشر إلى جانب الإطار البنكي، الذي لم يحضر بدوره جلسة المحاكمة الأخيرة.


  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1061,6 MDT
