تأجيل محاكمة توفيق المكشر وإطار بنكي في قضية قروض دون ضمانات

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر وإطار بنكي إلى أواخر شهر أكتوبر المقبل.



وتتعلق القضية بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات قانونية، ما أثار شبهات استغلال نفوذ وإخلال بالإجراءات البنكية المعمول بها.

