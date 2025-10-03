ملف أحداث المنيهلة الإرهابية: محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر إلى أواخر الشهر الجاري
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأجيل النظر في ملف أحداث المنيهلة الإرهابية، الذي يلاحق فيه 35 عنصرا إرهابيا خطيرا، إلى جلسة أواخر الشهر الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بالسجن مدى الحياة ضد 15 متهما، فيما تراوحت بقية العقوبات بين سنتين و20 سنة سجنا بحق عدد آخر من المتهمين، إلى جانب صدور أحكام بـ عدم سماع الدعوى في حق بعضهم، وبـ بطلان الإجراءات بالنسبة إلى تهم أخرى.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بالسجن مدى الحياة ضد 15 متهما، فيما تراوحت بقية العقوبات بين سنتين و20 سنة سجنا بحق عدد آخر من المتهمين، إلى جانب صدور أحكام بـ عدم سماع الدعوى في حق بعضهم، وبـ بطلان الإجراءات بالنسبة إلى تهم أخرى.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 11 ماي 2016، حين نفذت وحدات الحرس الوطني عملية أمنية واسعة بمنطقة المنيهلة (ولاية أريانة)، أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين مفتش عنهما، وإيقاف عدد من العناصر الأخرى خلال سلسلة مداهمات.
وكشفت التحقيقات أنّ المتورطين قدموا من عدة مناطق بالجمهورية، وتمركزوا في منازل بالمنيهلة استعدادا للسفر إلى سوريا وليبيا، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية في تونس، استهدفت منشآت حيوية وأمنية، باستخدام عبوات ناسفة وعمليات انتحارية، بعد أن تلقوا تدريبات على الأسلحة وكانوا مرتبطين بخلايا إرهابية سابقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315930