ملف أحداث المنيهلة الإرهابية: محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر إلى أواخر الشهر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأجيل النظر في ملف أحداث المنيهلة الإرهابية، الذي يلاحق فيه 35 عنصرا إرهابيا خطيرا، إلى جلسة أواخر الشهر الجاري.



وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بالسجن مدى الحياة ضد 15 متهما، فيما تراوحت بقية العقوبات بين سنتين و20 سنة سجنا بحق عدد آخر من المتهمين، إلى جانب صدور أحكام بـ عدم سماع الدعوى في حق بعضهم، وبـ بطلان الإجراءات بالنسبة إلى تهم أخرى.

