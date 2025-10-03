البُعد القانوني بعد عملية القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df715b107a88.50261215_elfpjokmgiqhn.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الساعات الأخيرة تطوّرات خطيرة بعد أن نفّذت البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض استمرت لساعات في المياه الدولية، حيث تم اقتياد عشرات السفن المشاركة في أسطول الصمود العالمي نحو ميناء أسدود، واحتُجز المئات من النشطاء، من بينهم تونسيون، قبل نقل عدد منهم إلى سجن كتسيعوت.



في هذا السياق، أوضحت الأُستاذة نجاة هدريش، المختصّة في القانون الدولي وعضوة الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي، ضمن مداخلتها في فقرة Arrière-Plan على اذاعة الجوهرة، أنّ المرحلة الحالية انتقلت من معركة تأمين وصول القافلة إلى غزة إلى معركة قانونية دولية تهدف إلى حماية النشطاء وإثبات أنّ ما جرى يُصنّف كـ جريمة حرب وقرصنة بحرية.

