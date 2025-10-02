الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة التاسعة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور أيام الجمعة 3 أكتوبر، السبت 4 أكتوبر والأحد 5 أكتوبر الجاري، جميعها انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
الجمعة 3 أكتوبر 2025
* في ملعب قابس المعشب:
مستقبل قابس – النادي الإفريقي
الحكم: نضال باللطيف │ حكم الفار: أمير العيادي
* في الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الحكم: حسام بن ساسي │ حكم الفار: هيثم الطرابلسي
السبت 4 أكتوبر 2025
* في ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي – الترجي الجرجيسي
الحكم: فرج عبد اللاوي │ حكم الفار: حمزة جعيّد
* في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – مستقبل المرسى
الحكم: أمير لوصيف │ حكم الفار: حسني النايلي
* في الملعب البلدي ببئر بورقبة:
مستقبل سليمان – النادي البنزرتي
الحكم: باسم بلعيد │ حكم الفار: منتصر بالعربي
الأحد 5 أكتوبر 2025
* في ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي – النجم الساحلي
الحكم: خالد قويدر │ حكم الفار: أسامة بن إسحاق
* في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري – شبيبة العمران
الحكم: سفيان الورتاني │ حكم الفار: مجدي بالآغة
* في ملعب حمدة العواني بالقيروان:
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي
الحكم: أيمن نصري │ حكم الفار: وليد المنصري
