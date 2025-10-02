الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645d0d5a510af3.98002028_hfglkpjonemiq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور أيام الجمعة 3 أكتوبر، السبت 4 أكتوبر والأحد 5 أكتوبر الجاري، جميعها انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.



الجمعة 3 أكتوبر 2025

