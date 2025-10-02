Babnet   Latest update 19:33 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645d0d5a510af3.98002028_hfglkpjonemiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 16:43
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور أيام الجمعة 3 أكتوبر، السبت 4 أكتوبر والأحد 5 أكتوبر الجاري، جميعها انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

الجمعة 3 أكتوبر 2025



* في ملعب قابس المعشب:
مستقبل قابس – النادي الإفريقي
الحكم: نضال باللطيف │ حكم الفار: أمير العيادي

* في الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الحكم: حسام بن ساسي │ حكم الفار: هيثم الطرابلسي

السبت 4 أكتوبر 2025

* في ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي – الترجي الجرجيسي
الحكم: فرج عبد اللاوي │ حكم الفار: حمزة جعيّد

* في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – مستقبل المرسى
الحكم: أمير لوصيف │ حكم الفار: حسني النايلي

* في الملعب البلدي ببئر بورقبة:
مستقبل سليمان – النادي البنزرتي
الحكم: باسم بلعيد │ حكم الفار: منتصر بالعربي

الأحد 5 أكتوبر 2025

* في ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي – النجم الساحلي
الحكم: خالد قويدر │ حكم الفار: أسامة بن إسحاق

* في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري – شبيبة العمران
الحكم: سفيان الورتاني │ حكم الفار: مجدي بالآغة

* في ملعب حمدة العواني بالقيروان:
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي
الحكم: أيمن نصري │ حكم الفار: وليد المنصري


