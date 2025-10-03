Babnet   Latest update 13:21 Tunis

استبيان باب نات يكشف رفضًا واسعًا لخطة ترامب الجديدة للسلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfa86e628d39.07902103_iplnjqoeghfkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 11:37
      
أظهر استبيان نشره موقع باب نات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة رفضًا ساحقًا من قبل المشاركين، حيث صوّت 84% بـ "لا، لا أوافق"، مقابل 9% أيّدوا الخطة، فيما اختار 7% "لست متأكدًا"، من أصل 2971 مشاركًا.

وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر 2025 عن خطة من 20 بندًا تهدف إلى وقف الحرب، أبرزها وقف إطلاق النار خلال 72 ساعة، إعادة الرهائن، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إدارة انتقالية لقطاع غزة تحت إشراف "مجلس سلام" دولي، إضافة إلى نزع السلاح للفصائل وإقامة منطقة اقتصادية خاصة لإعادة الإعمار.



النتائج تكشف أن الرأي العام العربي، كما عكسه الاستبيان، يرى في الخطة إعادة إنتاج لصفقة القرن بشكل جديد، ويؤكد أن أي تسوية لا تقوم على العدالة والاعتراف الكامل بالحقوق الفلسطينية لن تحظى بقبول شعبي واسع.


