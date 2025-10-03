المستشفى الجهوي بجرجيس يدخل في برنامج طب الاختصاص عن بعد
دخل المستشفى الجهوي بجرجيس في برنامج طب الاختصاص عن بعد بانطلاقه اليوم في تأمين أولى خدماته متمثلة في حصة في اختصاص أمراض الغدد والسكري، انتفع منها 10 مرضى من مجموع عدد هام من المسجلين.
ومن المنتظر أن يتم العمل على برمجة عيادة اسبوعية كل يوم خميس لتغطية كل المرضى المسجلين وفق ما توفر من امكانيات بتنسيق من وزارة الصحة والاطباء بمستشفيات الرابطة او شارل نيكول حسب محمد الغندري مدير المستشفى الجهوي بجرجيس.
وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان عيادات عن بعد ستنتظم يوم غد الجمعة في اختصاص امراض التغذية على ان تنطلق الاسبوع المقبل عيادات في اختصاصات امراض المفاصل والبرد وامراض الجلدية وذلك لتغطية نقص في مثل هذه الاختصاصات بالمستشفى .
ولفت الغندري الى ان المستشفى الجهوي بجرجيس سينطلق الاسبوع المقبل مع تركيز الة المفراس (السكانير) في خدمة طب الاشعة عن بعد وذلك ايضا في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتحقيق العدالة الصحية بين الجهات.
ومن جهته اوضح المدير الجهوي للصحة بمدنين ان خدمات الطب عن بعد يستفيد منها بولاية مدنين الى جانب المستشفى الجهوي بجرجيس، المستشفى الجهوي ببن قردان من خلال عيادات في اختصاصات مختلفة منها الغدد والسكري وامراض المفاصل والعظام والامراض الجلدية وطب التغذية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن وتجنيبه عناء التنقل.
وأشار إلى أن الاربعة مستشفيات بولاية مدنين تنتفع من خدمات طب الاشعة او التصوير الطبي عن بعد تكريسا لتوجه الدولة وسلطة الاشراف في تأمين خدمات رقمية ذات جودة وتقريبها من المواطن حسب قوله.
