المستشفى الجهوي بجرجيس يدخل في برنامج طب الاختصاص عن بعد

دخل المستشفى الجهوي بجرجيس في برنامج طب الاختصاص عن بعد بانطلاقه اليوم في تأمين أولى خدماته متمثلة في حصة في اختصاص أمراض الغدد والسكري، انتفع منها 10 مرضى من مجموع عدد هام من المسجلين.

ومن المنتظر أن يتم العمل على برمجة عيادة اسبوعية كل يوم خميس لتغطية كل المرضى المسجلين وفق ما توفر من امكانيات بتنسيق من وزارة الصحة والاطباء بمستشفيات الرابطة او شارل نيكول حسب محمد الغندري مدير المستشفى الجهوي بجرجيس.

وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان عيادات عن بعد ستنتظم يوم غد الجمعة في اختصاص امراض التغذية على ان تنطلق الاسبوع المقبل عيادات في اختصاصات امراض المفاصل والبرد وامراض الجلدية وذلك لتغطية نقص في مثل هذه الاختصاصات بالمستشفى .

