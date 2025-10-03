<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df8ad3b5bd62.17044130_klepnmgqiofjh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عن تنظيم المسابقة الوطنية للابتكار في حرف النسيج اليدوي المحفوف والمعلقات الحائطية لسنة 2025 وذلك في اطار الدورة ال14 للمعرض الوطني للزربية المزمع تنظيمه من 19 الى 28 ديسمبر المقبل .



وتهدف هذه المسابقة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان على موقع 'فايسبوك' الى تحسيس الحرفيين والمؤسسات الحرفية وخاصة الباعثين الناشئين بالامكانيات الشاسعة لتطوير وتنويع منتوجات هذه الحرف لما لها من مكامن واعدة للاستثمار والتصدير والتشغيل.

