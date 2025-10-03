المسابقة الوطنية للابتكار في حرف النسيج اليدوي المحفوف والمعلقات الحائطية لسنة 2025
أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عن تنظيم المسابقة الوطنية للابتكار في حرف النسيج اليدوي المحفوف والمعلقات الحائطية لسنة 2025 وذلك في اطار الدورة ال14 للمعرض الوطني للزربية المزمع تنظيمه من 19 الى 28 ديسمبر المقبل .
وتهدف هذه المسابقة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان على موقع 'فايسبوك' الى تحسيس الحرفيين والمؤسسات الحرفية وخاصة الباعثين الناشئين بالامكانيات الشاسعة لتطوير وتنويع منتوجات هذه الحرف لما لها من مكامن واعدة للاستثمار والتصدير والتشغيل.
ويمكن للمترشح للمسابقة، تقديم ابتكار واحد أوابتكارين حسب المقاسات المقترحة، وهي مفتوحة لكل المصممين والحرفيين والمؤسسات
الحرفية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية .
وسيتم في اطار هذه المسابقة الوطنية اسناد جوائز مالية قيمة للفائزين .
ودعا الديوان، الراغبين في المشاركة تعمير ملف يقع سحبه من المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية، وقد حدد آخر آجل
لايداع مطلب المشاركة اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري.
كما حدد آخر آجل لتسليم النموذج المبتكر والجذاذات الفنية والصور الخاصة بها لدى المندوبيات الجهوية للديوان الوطني الصناعات التقليدية
يوم الجمعة 28 نوفمبر المقبل .
