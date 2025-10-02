Babnet   Latest update 16:14 Tunis

وفاة مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ حمدة سعيد

<img src=http://www.babnet.net/images/9/samahetmuft2012.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 14:12
      
انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم الخميس الشيخ حمدة سعيد، مفتي الجمهورية التونسية الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالات العلم الشرعي والوعظ والإرشاد والإمامة والإفتاء والتدريس بجامعة الزيتونة.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، حيث سينطلق موكب التشييع من جامع السلام إلى مقبرة الزيتون بنابل.



رحم الله الفقيد، وأسكنه فراديس جناته، ورزق أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.


