قرار قضائي برفض الإفراج عن مدير المركب الفلاحي "الشعّال"
قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء، رفض مطلب الإفراج عن سامي الشعبوني، مدير المركب الفلاحي "الشعّال".
ويأتي هذا القرار في إطار ما بات يعرف بملف التجاوزات والفساد المالي والإداري داخل المركب الفلاحي "هنشير الشعّال"، وهو الملف الذي أوقف على ذمته كل من:
* رجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي سابقا عبد العزيز المخلوفي
* مسؤولين سابقين بالمركب الفلاحي
* وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب
