قرار قضائي برفض الإفراج عن مدير المركب الفلاحي "الشعّال"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء، رفض مطلب الإفراج عن سامي الشعبوني، مدير المركب الفلاحي "الشعّال".



ويأتي هذا القرار في إطار ما بات يعرف بملف التجاوزات والفساد المالي والإداري داخل المركب الفلاحي "هنشير الشعّال"، وهو الملف الذي أوقف على ذمته كل من:

