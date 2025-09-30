البريد التونسي يصدر طابعًا بريديًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين
أعلن البريد التونسي عن إصدار طابع بريدي جديد يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمسنين.
ووفق بلاغ للبريد التونسي, يأتي هذا الإصدار تجسيدًا للإرادة الوطنية في إعلاء مكانة المسنين، نساءً ورجالًا، والتأكيد على موقعهم المحوري في المشروع المجتمعي لتونس وخياراتها الاستراتيجية، تقديرًا لعطائهم ودورهم المتواصل في الأسرة والمجتمع.
وسيُعرض الطابع البريدي الجديد، إلى جانب المنتوجات المتصلة به، للبيع بجميع مكاتب البريد ابتداء من 01 أكتوبر 2025. كما يتيح البريد التونسي إمكانية اقتنائه عن بعد عبر الموقع الإلكتروني: www.e-stamps.poste.tn.
