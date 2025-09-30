Babnet   Latest update 20:12 Tunis

البريد التونسي يصدر طابعًا بريديًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbab2dddfd09.94563096_ghofqlmeijknp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 11:03 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن البريد التونسي عن إصدار طابع بريدي جديد يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمسنين.

ووفق بلاغ للبريد التونسي, يأتي هذا الإصدار تجسيدًا للإرادة الوطنية في إعلاء مكانة المسنين، نساءً ورجالًا، والتأكيد على موقعهم المحوري في المشروع المجتمعي لتونس وخياراتها الاستراتيجية، تقديرًا لعطائهم ودورهم المتواصل في الأسرة والمجتمع.



وسيُعرض الطابع البريدي الجديد، إلى جانب المنتوجات المتصلة به، للبيع بجميع مكاتب البريد ابتداء من 01 أكتوبر 2025. كما يتيح البريد التونسي إمكانية اقتنائه عن بعد عبر الموقع الإلكتروني: www.e-stamps.poste.tn.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315746


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:31
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    