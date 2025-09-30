البريد التونسي يصدر طابعًا بريديًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbab2dddfd09.94563096_ghofqlmeijknp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البريد التونسي عن إصدار طابع بريدي جديد يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمسنين.



ووفق بلاغ للبريد التونسي, يأتي هذا الإصدار تجسيدًا للإرادة الوطنية في إعلاء مكانة المسنين، نساءً ورجالًا، والتأكيد على موقعهم المحوري في المشروع المجتمعي لتونس وخياراتها الاستراتيجية، تقديرًا لعطائهم ودورهم المتواصل في الأسرة والمجتمع.

