"الفرناني" في قبضة أمن الزهروني بعد ارتكابه أكثر من 100 جريمة استهدفت النساء والأطفال
تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه من إلقاء القبض على مجرم خطير جدًّا يُعرف بكنية "الفرناني"، بعد سلسلة من الملاحقات الأمنية الدقيقة.
وكشفت الأبحاث الأولية أنّ الموقوف ارتكب أكثر من 100 جريمة تنوّعت بين السرقة بالنطر والاعتداء بالعنف و"البراكاجات"، استهدفت في أغلبها نساءً وقُصّراً. وكان يعتمد على أسلوب التربّص بمستعملي الطريق في محيط سوق الخردة، حيث يستغلّ حالة الاكتظاظ وتعطّل حركة المرور للانقضاض على ضحاياه وسلبهم أموالهم وهواتفهم الجوّالة قبل أن يلوذ بالفرار.
وقد أثارت عملية الإيقاف ارتياحًا واسعًا في صفوف أهالي الجهة الذين عاشوا لفترة طويلة تحت وطأة جرائم الموقوف التي اتّسمت بالعنف والترهيب.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، على أن تتواصل الأبحاث للكشف عن تفاصيل أخرى مرتبطة بنشاطه الإجرامي.
