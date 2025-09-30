"الفرناني" في قبضة أمن الزهروني بعد ارتكابه أكثر من 100 جريمة استهدفت النساء والأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769c215756892.77994602_qpigofljkehmn.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه من إلقاء القبض على مجرم خطير جدًّا يُعرف بكنية "الفرناني"، بعد سلسلة من الملاحقات الأمنية الدقيقة.



وكشفت الأبحاث الأولية أنّ الموقوف ارتكب أكثر من 100 جريمة تنوّعت بين السرقة بالنطر والاعتداء بالعنف و"البراكاجات"، استهدفت في أغلبها نساءً وقُصّراً. وكان يعتمد على أسلوب التربّص بمستعملي الطريق في محيط سوق الخردة، حيث يستغلّ حالة الاكتظاظ وتعطّل حركة المرور للانقضاض على ضحاياه وسلبهم أموالهم وهواتفهم الجوّالة قبل أن يلوذ بالفرار.

