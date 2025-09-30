لايف للإغاثة والتنمية في اليوم العالمي للمسنين ... برامج رعاية كبار السن وحمايتهم من التهميش ضرورة إنسانية واجتماعية

تسنيم الريدي



يعاني المسنون تحديات تؤثر في حياتهم اليومية، أبرزها التراجع في الصحة كضعف النظر والسمع ومشاكل المفاصل، وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب، والمشكلات النفسية والاجتماعية والشعور بالوحدة والعزلة بعد فقدان شريك الحياة أو ابتعاد الأبناء، وضعف الدعم المادي وعدم توفر الرعاية. هذه الظروف تجعل المسنين في حاجة ماسّة إلى اهتمام خاص لضمان عيش كريم يليق بما قدموه طوال حياتهم.



الرعاية الصحية والنفسية على قائمة الأولويات



" وفقاً لتقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان يبلغ نسبة كبار السن (60 سنة وما فوق) حوالي 8٪ من سكان العالم اليوم..."

للمسنين في مخيمات الإيواء والنازحين حق معلوم!



" نعمل على دعم كبار السن الأكثر احتياجاً... كالاحتياج لورش لتعليم أساسيات التكنولوجيا للتواصل مع العائلة، وأنشطة تعليمية وهوايات ترفيهية..."

استغاثة صامته ... لاحتياجات عاجلة



خوف وقهر ... واحتياج للأمان



وفي ظل الحاجة المتزايدة في الدول الفقيرة والتي تنهشها الحروب أو الكوارث البيئية والفقر، تغفل العديد من المؤسسات الخيرية عن رعاية هذه الفئة.رغم مسئولياتها العديدة وضعت برامجاً عملية وفعالة، حيث تقولمدير البرامج الوطنية والدولية بالمؤسسة:ومن خلال برامج "لايف" فيعملنا فيها خلالمضى نعمل على وضع المسنين ضمن قائمة أولوياتنا...كما تواصلنا معمدير مكتب "لايف" الأردن والتي تتحدث عن أنشطتهم المستمرة بهذا الخصوص قائلة:وبشكل عام فللمسنين حق خلال أنشطة "لايف" حول العالم من خلال:* توفيروالفحوصات الطبية.* تقديم* توفيرخاصة في الشتاء.* تقديملكبار السن الذين يعولون الأيتام.* تنظيمتساعدهم على الاندماج.وتتفق معهامدير مكتب "لايف" فلسطين...وقد عبر العديد من كبار السن عن مشاعرهم:"قضاء الحاجة بشكل كريم كانت أكبر معاناتي...""لم ترحم الحرب هرمي... توفير السلال الغذائية وأدوات العناية..."“كنت في هلع شديد... وفرت لنا لايف أماكن الإيواء الكريم..."“عقب زلزال كهرمان مرعش وجدنا أنفسنا في العراء..."“دعمتني لايف بتوفير بيت في قريتهم السكنية...""لا أنسى محاولات رجال الإغاثة من لايف...""هربنا من الحرب لنواجه قطاع الطرق... فتولتنا لايف...""انضمامي الجديد لدار المسنين جعلني أعاني من الصمت...""لايف عملت على إعادة تأهيل مدرستهم...""الإغاثات العاجلة عقب فيضانات اليمن...""فوجئت بفريق لايف يوزع الطعام المدعم بالفيتامينات..."