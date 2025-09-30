Babnet   Latest update 20:12 Tunis

لايف للإغاثة والتنمية في اليوم العالمي للمسنين ... برامج رعاية كبار السن وحمايتهم من التهميش ضرورة إنسانية واجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbc202b18343.69046517_pienkoqjflhgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 12:37 قراءة: 2 د, 9 ث
      
تسنيم الريدي

يعاني المسنون تحديات تؤثر في حياتهم اليومية، أبرزها التراجع في الصحة كضعف النظر والسمع ومشاكل المفاصل، وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب، والمشكلات النفسية والاجتماعية والشعور بالوحدة والعزلة بعد فقدان شريك الحياة أو ابتعاد الأبناء، وضعف الدعم المادي وعدم توفر الرعاية. هذه الظروف تجعل المسنين في حاجة ماسّة إلى اهتمام خاص لضمان عيش كريم يليق بما قدموه طوال حياتهم.



الرعاية الصحية والنفسية على قائمة الأولويات

وفي ظل الحاجة المتزايدة في الدول الفقيرة والتي تنهشها الحروب أو الكوارث البيئية والفقر، تغفل العديد من المؤسسات الخيرية عن رعاية هذه الفئة. لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief and Development رغم مسئولياتها العديدة وضعت برامجاً عملية وفعالة، حيث تقول فيكي روب مدير البرامج الوطنية والدولية بالمؤسسة:
" وفقاً لتقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان يبلغ نسبة كبار السن (60 سنة وما فوق) حوالي 8٪ من سكان العالم اليوم..."

ومن خلال برامج "لايف" في 60 دولة حول العالم عملنا فيها خلال 34 عاماً مضى نعمل على وضع المسنين ضمن قائمة أولوياتنا...

للمسنين في مخيمات الإيواء والنازحين حق معلوم!

كما تواصلنا مع ندى هارون مدير مكتب "لايف" الأردن والتي تتحدث عن أنشطتهم المستمرة بهذا الخصوص قائلة:
" نعمل على دعم كبار السن الأكثر احتياجاً... كالاحتياج لورش لتعليم أساسيات التكنولوجيا للتواصل مع العائلة، وأنشطة تعليمية وهوايات ترفيهية..."

وبشكل عام فللمسنين حق خلال أنشطة "لايف" حول العالم من خلال:

* توفير الأدوية الأساسية والفحوصات الطبية.
* تقديم وجبات غذائية متوازنة.
* توفير الملابس والأغطية خاصة في الشتاء.
* تقديم مساعدات مالية لكبار السن الذين يعولون الأيتام.
* تنظيم جلسات دعم نفسي تساعدهم على الاندماج.

وتتفق معها نور سوالمة مدير مكتب "لايف" فلسطين...

استغاثة صامته ... لاحتياجات عاجلة

وقد عبر العديد من كبار السن عن مشاعرهم:

* سيمون (65 عاماً، لبنان): "قضاء الحاجة بشكل كريم كانت أكبر معاناتي..."
* أبو ناصر (71 عاماً، غزة): "لم ترحم الحرب هرمي... توفير السلال الغذائية وأدوات العناية..."
* فاطمة (73 عاماً، أفغانستان): “كنت في هلع شديد... وفرت لنا لايف أماكن الإيواء الكريم..."
* عائشة جول (67 عاماً، تركيا): “عقب زلزال كهرمان مرعش وجدنا أنفسنا في العراء..."
* أبو عامر (78 عاماً، سوريا): “دعمتني لايف بتوفير بيت في قريتهم السكنية..."

خوف وقهر ... واحتياج للأمان

* الحاج إدريس (63 عاماً، المغرب): "لا أنسى محاولات رجال الإغاثة من لايف..."
* إيمان (59 عاماً، السودان): "هربنا من الحرب لنواجه قطاع الطرق... فتولتنا لايف..."
* أبو محمود (54 عاماً، الأردن): "انضمامي الجديد لدار المسنين جعلني أعاني من الصمت..."
* بيدرو (71 عاماً، الدومينيكان): "لايف عملت على إعادة تأهيل مدرستهم..."
* جميلة (70 عاماً، اليمن): "الإغاثات العاجلة عقب فيضانات اليمن..."
* فاطوماتا (58 عاماً، سيراليون): "فوجئت بفريق لايف يوزع الطعام المدعم بالفيتامينات..."


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315757


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:31
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    