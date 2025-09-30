<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b731669deb226.97505407_pekhmliofqjng.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الاثنين بمقر ولاية زغوان جلسة عمل للجنة الجهوية لتوزيع الأعلاف المدعمة، وذلك تحت اشراف والي الجهة،كريم البرنجي بمعية الكاتبة العامة،كوثر بن علي ،وبحضور المعتمدين

وقدم اعضاء اللجنة خلال الاجتماع تقريرا حول نسق تزويد الجهة بالاعلاف المدعمة من طرف ممثلي الدائرة الجهوية لديوان الحبوب

كما تم النظر في تقارير اللجان المحلية لتوزيع الاعلاف المدعمة،والنظر في المطالب الجديدة





