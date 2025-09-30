Babnet   Latest update 20:12 Tunis

زغوان: جلسة عمل للجنة الجهوية لتوزيع الأعلاف المدعمة

Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 14:12
      
انعقدت امس الاثنين بمقر ولاية زغوان جلسة عمل للجنة الجهوية لتوزيع الأعلاف المدعمة، وذلك تحت اشراف والي الجهة،كريم البرنجي بمعية الكاتبة العامة،كوثر بن علي ،وبحضور المعتمدين
وقدم اعضاء اللجنة خلال الاجتماع تقريرا حول نسق تزويد الجهة بالاعلاف المدعمة من طرف ممثلي الدائرة الجهوية لديوان الحبوب
كما تم النظر في تقارير اللجان المحلية لتوزيع الاعلاف المدعمة،والنظر في المطالب الجديدة



