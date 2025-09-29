Babnet   Latest update 07:42 Tunis

معهد الإحصاء: 150 ألف تونسي غادروا البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة للاستقرار بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61d19006d4e556.48390297_fiqljohngkmep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 12:44
      

أفاد المعهد الوطني للإحصاء أنّ نتائج التحليل المحاوري للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أظهرت جملة من المؤشرات الهامة التي من شأنها أن تجعل من عملية الإحصاء أداة استراتيجية لتصميم السياسات العمومية على أسس علمية دقيقة.


السكن والخدمات الأساسية

* الملكية السكنية: 75.1 % من الأسر التونسية تمتلك مساكنها، ما يعكس رسوخ ثقافة الملكية وضمان الاستقرار الأسري.
* النفاذ للكهرباء: 97.7 % من المساكن مرتبطة بشبكة الكهرباء، وهو مؤشر على التقدم المحرز في تعميم الخدمات الأساسية.

التعليم

* التمدرس: 97.3 % نسبة التمدرس للفئة العمرية 6-14 سنة.
* الهدر المدرسي: 4.5 % من الأطفال بين 6 و16 سنة ما زالوا خارج الفضاء التعليمي.

الهجرة

* أكثر من 150 ألف تونسي غادروا البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة للاستقرار بالخارج.

المرأة والتعليم والعمل

* التعليم العالي: الفتيات يمثلن 57.4 % من خريجي التعليم العالي.
* سوق الشغل: رغم ذلك، تبقى المشاركة النسائية في سوق العمل في حدود 33.6 %.

التكنولوجيا

* 59.5 % من الأسر تمتلك تلفازًا ذكيًا.
* 40.4 % من الأسر مرتبطة بشبكة الإنترنت.


