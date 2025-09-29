معهد الإحصاء: 150 ألف تونسي غادروا البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة للاستقرار بالخارج



أفاد المعهد الوطني للإحصاء أنّ نتائج التحليل المحاوري للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أظهرت جملة من المؤشرات الهامة التي من شأنها أن تجعل من عملية الإحصاء أداة استراتيجية لتصميم السياسات العمومية على أسس علمية دقيقة.





السكن والخدمات الأساسية





التعليم



الهجرة



المرأة والتعليم والعمل



التكنولوجيا



75.1 % من الأسر التونسية تمتلك مساكنها، ما يعكس رسوخ ثقافة الملكية وضمان الاستقرار الأسري.97.7 % من المساكن مرتبطة بشبكة الكهرباء، وهو مؤشر على التقدم المحرز في تعميم الخدمات الأساسية.97.3 % نسبة التمدرس للفئة العمرية 6-14 سنة.4.5 % من الأطفال بين 6 و16 سنة ما زالوا خارج الفضاء التعليمي.* أكثر منغادروا البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة للاستقرار بالخارج.الفتيات يمثلن 57.4 % من خريجي التعليم العالي.رغم ذلك، تبقى المشاركة النسائية في سوق العمل في حدود 33.6 %.* 59.5 % من الأسر تمتلك* 40.4 % من الأسر مرتبطة بشبكة