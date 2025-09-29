النتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في القواسم الغربية
أسفرت عملية الاقتراع على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي في دائرة القواسم الغربية بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، عن رفض سحب الوكالة، وذلك بعد أن صوّت 498 ناخبًا بـ"لا" مقابل 428 ناخبًا أيّدوا السحب، وفق النتائج الأولية التي رصدها مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
وبذلك، يواصل العضو المعني مهامه داخل المجلس المحلي، في انتظار اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 للمصادقة على المحاضر رسميًا، قبل عقد نقطة إعلامية للإعلان عن النتائج النهائية.
ملاحظات حول سير العملية* إقبال متفاوت: المرصد أكد أن نسبة المشاركة ارتفعت في الفترة المسائية، مع بقاء ضعف في إقبال فئة الشباب.
* ظروف الاقتراع: مراكز التصويت أغلقت في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية.
* ضغط في مركز القواسم: لوحظ تدافع الناخبين في المدرسة الابتدائية القواسم التي تضم مكتبًا وحيدًا به 2808 ناخبين مسجلين، ما استوجب إضافة خلوة ثالثة، ورأى المرصد أنه كان من الأنسب تخصيص مكتب ثانٍ لتفادي تجاوز السقف القانوني (1500 ناخب لكل مكتب).
خلفية* انطلقت عملية التصويت صباح الأحد 28 سبتمبر 2025.
* تعود العريضة المطالبة بسحب الوكالة إلى 29 ماي 2025، حيث قدّمها 377 ناخبًا، وصادقت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 11 جويلية 2025.
* فريق المراقبة التابع لمرصد شاهد تكوّن من خمسة ملاحظين (2 منسقين و3 ميدانيين) توزعوا على مركزي القواسم والرياض بالقواسم الغربية.
