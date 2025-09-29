النتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في القواسم الغربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6702741b83ce40.44422014_neoijqmlpghfk.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت عملية الاقتراع على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي في دائرة القواسم الغربية بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، عن رفض سحب الوكالة، وذلك بعد أن صوّت 498 ناخبًا بـ"لا" مقابل 428 ناخبًا أيّدوا السحب، وفق النتائج الأولية التي رصدها مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.



وبذلك، يواصل العضو المعني مهامه داخل المجلس المحلي، في انتظار اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 للمصادقة على المحاضر رسميًا، قبل عقد نقطة إعلامية للإعلان عن النتائج النهائية.

