الدورة الثانية للصالون المهني في الصناعات التقليدية تنعقد من 6 الى 12 اكتوبر 2025
- ينظم، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بالشراكة مع، الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي بالكرم، الدورة الثانية للصالون المهني في الصناعات التقليدية، بقصر المعارض بالكرم من 06 الى 12 أكتوبر 2025.
ودعا الديوان في بلاغ له الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة، الى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين اليها بالنظر.
وأكد أن الصالون يخص الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات الصناعات التقليدية ومصدري الصناعات التقليدية.
ويسعى، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، من خلال تنظيمه لسلسلة من المعارض والصالونات الى مزيد التعريف بابداعات وابتكارات الحرفيين التونسيين في مجال الصناعات التقليدية وتطويع المخزون التراثي التونسي لمقتضيات العصر والحياة اليومية.
كما يحرص على توفير فرص للعارضين لترويج منتوجاتهم على أوسع نطاق.
