الدورة الثانية للصالون المهني في الصناعات التقليدية تنعقد من 6 الى 12 اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ac7c86e4ae64.48814849_lokqjihpenfmg.jpg width=100 align=left border=0>

- ينظم، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بالشراكة مع، الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي بالكرم، الدورة الثانية للصالون المهني في الصناعات التقليدية، بقصر المعارض بالكرم من 06 الى 12 أكتوبر 2025.



ودعا الديوان في بلاغ له الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة، الى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين اليها بالنظر.

