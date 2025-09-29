Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الدورة الثانية للصالون المهني في الصناعات التقليدية تنعقد من 6 الى 12 اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ac7c86e4ae64.48814849_lokqjihpenfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 13:41
      
- ينظم، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بالشراكة مع، الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي بالكرم، الدورة الثانية للصالون المهني في الصناعات التقليدية، بقصر المعارض بالكرم من 06 الى 12 أكتوبر 2025.

ودعا الديوان في بلاغ له الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة، الى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين اليها بالنظر.



وأكد أن الصالون يخص الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات الصناعات التقليدية ومصدري الصناعات التقليدية.

ويسعى، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، من خلال تنظيمه لسلسلة من المعارض والصالونات الى مزيد التعريف بابداعات وابتكارات الحرفيين التونسيين في مجال الصناعات التقليدية وتطويع المخزون التراثي التونسي لمقتضيات العصر والحياة اليومية.

كما يحرص على توفير فرص للعارضين لترويج منتوجاتهم على أوسع نطاق.


