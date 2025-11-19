المدير العام للحماية المدنية البينيني يطلع على التجربة التونسية في هذا المجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691de245395c03.83178675_oiqhlpfmkejgn.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى المدير العام للحماية المدنية للوكالة الوطنية بجمهورية البنين والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، زيارة إلى المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج، للإطلاع على التجربة التونسية الرائدة في المجال، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الحماية المدنية.



وتم بالمناسبة، تقديم عرض مفصّل حول مهام و مشمولات الحماية المدنية، بالإضافة إلى البرامج التكوينية التي تعتمدها تونس في تكوين أعوان وضباط الحماية المدنية، وذلك بحضور نجم الدين بلحاج محمد المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية وعدد من الإطارات السامية بالديوان.









وأبدى أعضاء الوفد البنيني، اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفق بلاغ نشره اليوم الاربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية.



وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال تفعيل الشراكات وتبادل التجارب الناجحة. وأبدى أعضاء الوفد البنيني، اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفق بلاغ نشره اليوم الاربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية.وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال تفعيل الشراكات وتبادل التجارب الناجحة.