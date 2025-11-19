Babnet   Latest update 17:29 Tunis

المدير العام للحماية المدنية البينيني يطلع على التجربة التونسية في هذا المجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691de245395c03.83178675_oiqhlpfmkejgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 16:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أدّى المدير العام للحماية المدنية للوكالة الوطنية بجمهورية البنين والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، زيارة إلى المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج، للإطلاع على التجربة التونسية الرائدة في المجال، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الحماية المدنية.

وتم بالمناسبة، تقديم عرض مفصّل حول مهام و مشمولات الحماية المدنية، بالإضافة إلى البرامج التكوينية التي تعتمدها تونس في تكوين أعوان وضباط الحماية المدنية، وذلك بحضور نجم الدين بلحاج محمد المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية وعدد من الإطارات السامية بالديوان.



وأبدى أعضاء الوفد البنيني، اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفق بلاغ نشره اليوم الاربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال تفعيل الشراكات وتبادل التجارب الناجحة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318780


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*