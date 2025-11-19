Babnet   Latest update 17:29 Tunis

جندوبة: تطوّر استهلاك الماء الصالح للشرب بـ2.1 مليون م3 بين 2017 و2024 (تقرير)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/azmatmiahx2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 17:21 قراءة: 0 د, 56 ث
      
سجل استهلاك الماء الصالح للشرب بولاية جندوبة للفترة الممتدة من سنة 2017 و2024 تطورا بـ2،1 مليون متر مكعب، حيث بلغ حجم الاستهلاك خلال سنة 2024 نحو 12،3 مليون متر مكعب مقابل 10،2 مليون متر مكعب سنة2017، وفق ما ورد في تقرير صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عرض خلال معاينة الرئيس المدير العام للشركة لعدد من المشاريع بولاية جندوبة الأسبوع المنقضي.



وحسب القطاعات استأثر الاستهلاك المنزلي سنة 2017 بنحو 81 بالمائة من اجمالي الاستهلاك، فيما وزعت النسبة المتبقية بين الاستهلاك الجماعي بـ13 بالمائة، والاستهلاك السياحي بـ4 بالمائة، والاستهلاك الصناعي بـ2 بالمائة.


مقابل ذلك سجل الاستهلاك المنزلي خلال سنة 2024 تطورا بأربع نقاط من 81 بالمائة الى 85 بالمائة، فيما سجل الاستهلاك الجماعي والاستهلاك السياحي تراجعا بنقطتين لكل قطاع منهما، مع حفاظ القطاع الصناعي على معدله المعهود والبالغ 2 بالمائة.

وتتزود معتمديات ولاية جندوبة حاليا من المياه السطحية بنسبة 57 بالمائة ومن المياه الجوفية بنسبة 43 بالمائة، وتبلغ نسبة التزود بالوسط الحضري 100 بالمائة، ونسبة التزود بالوسط الريفيّ عن طريق الشركة 45،61 بالمائة.
ووفق التقرير ذاته، بلغ عدد التوصيلات الجديدة  المنجزة خلال سنة  2024 نحو 2146  توصيلة، بينما تجاوزت كميات المياه الموزّعة خلال ذات السنة 17 مليون متر مكعّب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318778


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*