جندوبة: تطوّر استهلاك الماء الصالح للشرب بـ2.1 مليون م3 بين 2017 و2024 (تقرير)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/azmatmiahx2.jpg width=100 align=left border=0>

سجل استهلاك الماء الصالح للشرب بولاية جندوبة للفترة الممتدة من سنة 2017 و2024 تطورا بـ2،1 مليون متر مكعب، حيث بلغ حجم الاستهلاك خلال سنة 2024 نحو 12،3 مليون متر مكعب مقابل 10،2 مليون متر مكعب سنة2017، وفق ما ورد في تقرير صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عرض خلال معاينة الرئيس المدير العام للشركة لعدد من المشاريع بولاية جندوبة الأسبوع المنقضي.









وحسب القطاعات استأثر الاستهلاك المنزلي سنة 2017 بنحو 81 بالمائة من اجمالي الاستهلاك، فيما وزعت النسبة المتبقية بين الاستهلاك الجماعي بـ13 بالمائة، والاستهلاك السياحي بـ4 بالمائة، والاستهلاك الصناعي بـ2 بالمائة.





مقابل ذلك سجل الاستهلاك المنزلي خلال سنة 2024 تطورا بأربع نقاط من 81 بالمائة الى 85 بالمائة، فيما سجل الاستهلاك الجماعي والاستهلاك السياحي تراجعا بنقطتين لكل قطاع منهما، مع حفاظ القطاع الصناعي على معدله المعهود والبالغ 2 بالمائة.



وتتزود معتمديات ولاية جندوبة حاليا من المياه السطحية بنسبة 57 بالمائة ومن المياه الجوفية بنسبة 43 بالمائة، وتبلغ نسبة التزود بالوسط الحضري 100 بالمائة، ونسبة التزود بالوسط الريفيّ عن طريق الشركة 45،61 بالمائة.

ووفق التقرير ذاته، بلغ عدد التوصيلات الجديدة المنجزة خلال سنة 2024 نحو 2146 توصيلة، بينما تجاوزت كميات المياه الموزّعة خلال ذات السنة 17 مليون متر مكعّب. وحسب القطاعات استأثر الاستهلاك المنزلي سنة 2017 بنحو 81 بالمائة من اجمالي الاستهلاك، فيما وزعت النسبة المتبقية بين الاستهلاك الجماعي بـ13 بالمائة، والاستهلاك السياحي بـ4 بالمائة، والاستهلاك الصناعي بـ2 بالمائة.مقابل ذلك سجل الاستهلاك المنزلي خلال سنة 2024 تطورا بأربع نقاط من 81 بالمائة الى 85 بالمائة، فيما سجل الاستهلاك الجماعي والاستهلاك السياحي تراجعا بنقطتين لكل قطاع منهما، مع حفاظ القطاع الصناعي على معدله المعهود والبالغ 2 بالمائة.وتتزود معتمديات ولاية جندوبة حاليا من المياه السطحية بنسبة 57 بالمائة ومن المياه الجوفية بنسبة 43 بالمائة، وتبلغ نسبة التزود بالوسط الحضري 100 بالمائة، ونسبة التزود بالوسط الريفيّ عن طريق الشركة 45،61 بالمائة.ووفق التقرير ذاته، بلغ عدد التوصيلات الجديدة المنجزة خلال سنة 2024 نحو 2146 توصيلة، بينما تجاوزت كميات المياه الموزّعة خلال ذات السنة 17 مليون متر مكعّب.