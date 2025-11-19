انطلاق الدورة العاشرة ل" أيام المطالعة بالارياف " لتعزيز ثقافة القراءة والكتاب لدى الاطفال في المدارس الابتدائية بالمناطق الريفية

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة العاشرة ل" أيام المطالعة بالارياف"، التي تنظمها المكتبة العمومية بمنزل شاكر تحت اشراف المندوبية الجهوية بصفاقس لتتواصل الى غاية يوم السبت 22 نوفمبر الجاري.



وتأتي هذه التظاهرة، في اطار التزام المكتبة العمومية بمنزل شاكر بتقريب الكتاب من الاطفال وتعزيز ثقافة المطالعة في الارياف واتاحة الفعل الثقافي لجميع الفئات العمرية



وتهدف هذه الدورة الى تعزيز ثقافة القراءة والكتاب لدى الاطفال في المدارس الابتدائية بالمناطق الريفية ودعم الفعل الثقافي في محيط المكتبة الاجتماعي والتربوي وتتضمن عدد من الانشطة الثقافية والتربوية والورشات والمسابقاتوقد انطلقت الدورة، أمس 18 نوفمبر، بالمدرسة الابتدائية بزعبيط حيث تم افتتاح الدورة بأنشطة ثقافية تربوية بالتعاون مع مجموعة سيزام للتنشيط وتشمل مباريات ثقافية بين التلاميذ ومسابقات في الرسم وتلخيص القصصوتحتضن المدرسة الابتدائية فسقية التين، اليوم الاربعاء، أنشطة تفاعلية ومسابقات في الرسم والالقاء وتلخيص القصص بمشاركة المكتبة المتجولة بالتعاون مع مجموعة سيزام مع مباريات ثقافية بين التلاميذوسيتم، غدا الخميس، بالمدرسة الابتدائية بشكة، استكمال الانشطة الثقافية والتربوية والمسابقات بالتعاون مع مجموعة سيزام مع اقامة مباريات ثقافية ومسابقات في الرسم وتلخيص القصصوستختتم الدورة، يوم السبت 22 نوفمبر، بالمدرسة الابتدائية 2 مارس منزل شاكر، بمشاركة مجموعة تيمو، حيث يتم تكريم الاطفال والمشاركين وتنظيم مباريات ثقافية ومسابقات ترفيهية