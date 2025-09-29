القطاري: يجب إدماج القطاع الموازي لتتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية
انتقد النائب وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر القطاري، غياب المعطيات الرقمية في وثيقة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم تركيزها على الدور الاجتماعي للدولة. وقال في تصريح لاذاعة أكسبريس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 إن ما ورد فيها لا يعدو أن يكون "إنشاءً، وفي بعض الحالات مجرد نسخ ولصق لإجراءات سابقة".
إدماج الأعوان وتحسين ظروف العمل
وأكد القطاري أنّه سيتم إدماج أعوان الحراسة والنظافة والمساعدين الصحيين بالمستشفيات، إضافة إلى العاملين بالبلديات وأعوان التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وذلك وفق قانون منع المناولة الجديد. وانتقد في هذا السياق تأخر صدور الأوامر الترتيبية والمناشير، معتبرا أنّ ذلك انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي للعمال والأجراء.
