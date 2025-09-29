السجن والمراقبة الإدارية لشاب بتهمة التحريض على العنف عبر وسائل التواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بسجن شاب مدّة ست سنوات، مع إخضاعه إلى المراقبة الإدارية لثلاث سنوات إضافية بعد انقضاء العقوبة.



وبحسب ما ورد في ملف القضية والأبحاث، فإنّ الشاب تورّط في التحريض على العنف والتكفير من خلال منصات التواصل الاجتماعي.





