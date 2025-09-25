أصوات نساء: 22 جريمة قتل بحق النساء منذ مطلع 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d560a21c71b5.23882866_ieoghmpfkjlqn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت منظمة "أصوات نساء" أنها وثّقت منذ بداية سنة 2025 وحتى شهر سبتمبر الجاري 22 جريمة قتل على أساس النوع (فيمينيسيد)، في وقت يغيب فيه أي إحصاء رسمي حول هذه الظاهرة المتفاقمة.



وأوضحت المنظمة أن أساليب القتل تنوّعت بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، في حين لم تُحدد طريقة القتل في حالتين، إضافة إلى جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر.

