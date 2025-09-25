أصوات نساء: 22 جريمة قتل بحق النساء منذ مطلع 2025
أعلنت منظمة "أصوات نساء" أنها وثّقت منذ بداية سنة 2025 وحتى شهر سبتمبر الجاري 22 جريمة قتل على أساس النوع (فيمينيسيد)، في وقت يغيب فيه أي إحصاء رسمي حول هذه الظاهرة المتفاقمة.
وأوضحت المنظمة أن أساليب القتل تنوّعت بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، في حين لم تُحدد طريقة القتل في حالتين، إضافة إلى جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر.
وبيّنت "أصوات نساء" أن هذه الأرقام تعكس منحى تصاعديا خطيرا، حيث رُصدت 17 جريمة "فيمينيسيد" سنة 2022، و21 جريمة سنة 2023، قبل أن يرتفع العدد إلى 22 جريمة جديدة في أقل من سنة، وهو ما يؤشر إلى تحوّلها إلى نمط متكرر يهدد حياة النساء في تونس.
وحذّرت المنظمة من أن غياب الاستراتيجية الوطنية والإحصاءات الرسمية يكرّس العنف بدل مكافحته، داعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان.
