Babnet   Latest update 17:22 Tunis

أصوات نساء: 22 جريمة قتل بحق النساء منذ مطلع 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d560a21c71b5.23882866_ieoghmpfkjlqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 16:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت منظمة "أصوات نساء" أنها وثّقت منذ بداية سنة 2025 وحتى شهر سبتمبر الجاري 22 جريمة قتل على أساس النوع (فيمينيسيد)، في وقت يغيب فيه أي إحصاء رسمي حول هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأوضحت المنظمة أن أساليب القتل تنوّعت بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، في حين لم تُحدد طريقة القتل في حالتين، إضافة إلى جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر.



وبيّنت "أصوات نساء" أن هذه الأرقام تعكس منحى تصاعديا خطيرا، حيث رُصدت 17 جريمة "فيمينيسيد" سنة 2022، و21 جريمة سنة 2023، قبل أن يرتفع العدد إلى 22 جريمة جديدة في أقل من سنة، وهو ما يؤشر إلى تحوّلها إلى نمط متكرر يهدد حياة النساء في تونس.

وحذّرت المنظمة من أن غياب الاستراتيجية الوطنية والإحصاءات الرسمية يكرّس العنف بدل مكافحته، داعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315460


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
30°-22
28°-22
27°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    