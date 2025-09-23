رئيس منظمة إرشاد المستهلك: تجاوزات كبيرة في أسعار خدمات الإنترنت
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الثلاثاء، وجود "تجاوزات كبيرة على مستوى أسعار خدمات الإنترنت"، معتبرا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الرياحي، في مداخلة ببرنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن جودة خدمات الإنترنت تراجعت بشكل ملحوظ، في وقت أصبح فيه المستهلك التونسي عاجزا عن تحمّل الأسعار المرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.
وأوضح الرياحي، في مداخلة ببرنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن جودة خدمات الإنترنت تراجعت بشكل ملحوظ، في وقت أصبح فيه المستهلك التونسي عاجزا عن تحمّل الأسعار المرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.
وأشار إلى أن المنظمة أطلقت منذ أيام حملة وطنية لمقاومة غلاء الأسعار، شملت في مرحلتها الأولى قطاع اللحوم الحمراء، على أن تمتد تدريجيا إلى مختلف المنتجات والخدمات، من بينها الإنترنت، الذي سجل ارتفاعا مفرطا في أسعاره.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315323