رئيس منظمة إرشاد المستهلك: تجاوزات كبيرة في أسعار خدمات الإنترنت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d28952415f55.95513473_hjoigqmlnkefp.jpg width=100 align=left border=0>

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الثلاثاء، وجود "تجاوزات كبيرة على مستوى أسعار خدمات الإنترنت"، معتبرا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.



وأوضح الرياحي، في مداخلة ببرنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن جودة خدمات الإنترنت تراجعت بشكل ملحوظ، في وقت أصبح فيه المستهلك التونسي عاجزا عن تحمّل الأسعار المرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.

