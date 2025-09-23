تسريع حل المسائل ذات الطابع القنصلي العالقة، أبرز محاور لقاء النفطي بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d29c115a87a5.56559736_pnljhimgfoekq.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم أمس، على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر الباعور.



وتم التأكيد بالمناسبة، على ضرورة التسريع بحلّ المسائل ذات الطابع القنصلي العالقة إضافة إلى تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

