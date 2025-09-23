البنك التونسي للتضامن والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوقعان اتفاقية شراكة لدعم المبادرة الخاصة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f084fcedb8b88.17724965_inkqlmjefhgop.jpg width=100 align=left border=0>

وقع، البنك التونسي للتضامن، والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤخرا، اتفاقية شراكة لدعم المبادرة الخاصة، وذلك في اطار جهودهما الرامية الى تعزيز روح المبادرة الخاصة وتشجيع بعث المشاريع.



وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر البنك، الى تسهيل نفاذ الباعثين الى التمويل ومزيد دعمهم بالاحاطة والتكوين والمتابعة قصد ضمان نجاح مشاريعهم الصغرى والمتوسطة واستدامتها.

