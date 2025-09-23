البنك التونسي للتضامن والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوقعان اتفاقية شراكة لدعم المبادرة الخاصة
وقع، البنك التونسي للتضامن، والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤخرا، اتفاقية شراكة لدعم المبادرة الخاصة، وذلك في اطار جهودهما الرامية الى تعزيز روح المبادرة الخاصة وتشجيع بعث المشاريع.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر البنك، الى تسهيل نفاذ الباعثين الى التمويل ومزيد دعمهم بالاحاطة والتكوين والمتابعة قصد ضمان نجاح مشاريعهم الصغرى والمتوسطة واستدامتها.
وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم ورشات وملتقيات لفائدة المبادرين، إضافة إلى تكوين لجنة فنية مشتركة لمتابعة المشاريع وتذليل الصعوبات وتوجيه الباعثين نحو القطاعات المتجددة والواعدة.
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، تاريخ الإمضاء.
يشار الى أن، الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، هي منظمة غير حكومية تعمل على دعم وتمويل المشاريع الخاصة بالحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.
