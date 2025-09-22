ميناء رادس: إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين قرص مخدّر
تمكّن أعوان الديوانة بميناء رادس، اليوم الاثنين، من حجز حوالي 10 ملايين قرص مخدّر تقدّر قيمتها بـ 17 مليون دينار، كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بعد معاينة المحجوز، بفتح بحث تحقيقي في القضية، وفق ما أكّده مصدر قضائي لـ"الديوان أف أم".
من جهتها، تعهّدت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بالبحث في القضية، وذلك إثر ضبط الشحنة المخدّرة التي كانت مموهة بين أجهزة وآلات طبخ مورّدة من الخارج.
