ميناء رادس: إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين قرص مخدّر

تمكّن أعوان الديوانة بميناء رادس، اليوم الاثنين، من حجز حوالي 10 ملايين قرص مخدّر تقدّر قيمتها بـ 17 مليون دينار، كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.



وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بعد معاينة المحجوز، بفتح بحث تحقيقي في القضية، وفق ما أكّده مصدر قضائي لـ"الديوان أف أم".

