الفرنسي عثمان ديمبيلي يتوج بالكرة الذهبية 2025
توج الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، مساء يوم الاثنين في باريس، بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.
وتفوّق ديمبيلي (28 عاما) على منافسيه، حيث حلّ الإسباني لامين جمال (برشلونة) ثانيا، يليه البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان) في المرتبة الثالثة، ثم المصري محمد صلاح (ليفربول) في المركز الرابع.
OUSMANE DEMBÉLÉ IS THE 2025 MEN'S BALLON D'OR!#ballondor pic.twitter.com/xLSvNVEh51— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
وفي كلمته بعد التتويج، قال ديمبيلي:
"ما أعيشه استثنائي. لقد كان عاما رائعا مع باريس سان جيرمان. إنه لأمر مميز أن يمنحني رونالدينيو هذه الجائزة. أشكر باريس سان جيرمان الذي وثق بي منذ 2023، والرئيس ناصر الخليفي الذي أعتبره بمثابة أب، إضافة إلى المدرب لويس إنريكي وزملائي الذين بفضلهم تحقق هذا الإنجاز".
وكان ديمبيلي قد ساهم بشكل حاسم في فوز باريس سان جيرمان بخمسة ألقاب خلال موسم 2024-2025، من بينها أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.
كما نال عدة جوائز فردية أبرزها:
* أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا
* أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
* هداف الدوري الفرنسي بـ 35 هدفا و16 تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات.
