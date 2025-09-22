الفرنسي عثمان ديمبيلي يتوج بالكرة الذهبية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1bf8c446cf8.82036817_qpmkgehojnlfi.jpg width=100 align=left border=0>

توج الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، مساء يوم الاثنين في باريس، بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.



وتفوّق ديمبيلي (28 عاما) على منافسيه، حيث حلّ الإسباني لامين جمال (برشلونة) ثانيا، يليه البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان) في المرتبة الثالثة، ثم المصري محمد صلاح (ليفربول) في المركز الرابع.

