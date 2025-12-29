<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، إثر خطة أمنية محكمة، من إيقاف عنصرين مصنّفين خطيرين جدًّا، يُعرفان بالكنيتين "الزبراط" و"مونتيتي"، وذلك بجهة سيدي حسين.



ووفق ملفّ القضيّة، تبيّن أنّ الموقوفين محلّ عديد مناشير التفتيش، من بينها قضايا تتعلّق بترويج المخدّرات، إضافة إلى تورّطهما في قضايا إجرامية متعدّدة.









وقد تمّ الاحتفاظ بهما بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

