Babnet   Latest update 21:03 Tunis

تأجيل محاكمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbc17a239bfd0.68469143_mjkqfhopegnil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 20:24 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أجلت، اليوم الاثنين، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إلى جانب عدد من المتهمين من بينهم امرأة، إلى جلسة أكتوبر المقبل.

ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب محامي راشد وبقية المتهمين الذين تمسكوا بضرورة تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.



وتتعلق القضية بتهم مرتبطة بـ تبييض الأموال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315289


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet33°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    