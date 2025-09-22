تأجيل محاكمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbc17a239bfd0.68469143_mjkqfhopegnil.jpg width=100 align=left border=0>

أجلت، اليوم الاثنين، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إلى جانب عدد من المتهمين من بينهم امرأة، إلى جلسة أكتوبر المقبل.



ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب محامي راشد وبقية المتهمين الذين تمسكوا بضرورة تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

