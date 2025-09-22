Babnet   Latest update 14:38 Tunis

العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان

Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 13:41
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، بفتح بحث تحقيقي عقب العثور على طفل يبلغ من العمر حوالي 16 سنة جثة هامدة تتدلى من شجرة زيتون بضيعة عائلته الكائنة بعمادة العوامرية من معتمدية الشبيكة.

وقد تمت معاينة الجثة على عين المكان، قبل أن تأذن النيابة برفعها إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، قصد تحديد أسباب الوفاة بدقة.


0 de 0 commentaires pour l'article 315264


