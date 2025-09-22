العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/samu2015.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، بفتح بحث تحقيقي عقب العثور على طفل يبلغ من العمر حوالي 16 سنة جثة هامدة تتدلى من شجرة زيتون بضيعة عائلته الكائنة بعمادة العوامرية من معتمدية الشبيكة.



وقد تمت معاينة الجثة على عين المكان، قبل أن تأذن النيابة برفعها إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، قصد تحديد أسباب الوفاة بدقة.