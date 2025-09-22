ارتفاع أسعار إيجار الشقق في تونس بـ4 بالمائة خلال النصف الأول من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1299757aeb7.52864741_hgijlpfmkoneq.jpg width=100 align=left border=0>

وفق بلاغ صادر عن مبوب، المنصة الرائدة في الإعلانات العقارية، شهد سوق الإيجار السكني في تونس ديناميكية ملحوظة خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث ارتفعت أسعار إيجار الشقق بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وبـ 2% مقارنة بالنصف الثاني من 2024.



وأشار المؤشر، الذي أصدرته المنصة في نسخته العاشرة، إلى أنّ الإيجار طويل الأمد ما يزال الخيار المفضل لدى العائلات والمستأجرين، إذ تمثل الإعلانات الخاصة به 47% من مجمل العروض، فيما يتركز 76% من عمليات البحث على الشقق السكنية.

